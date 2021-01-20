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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان يحيل بيان طارق شوقي للجنة التعليم والبحث العلمي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:40 م
حنفي جبالي
حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020 والخطة المستقبلية للجنة التربية والتعليم لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن وزارته قامت بتطوير المناهج بالتعاون مع الشركات الكبرى وتعليم مختلف ووضع هذا النموذج على أرض الواقع.

وأضاف "تركنا البدلة القديمة وفصلنا واحدة جديدة"، مؤكدا على تحرك الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية الجديدة التي تبنتها مصر، والتي اعتمدت علي تطوير المناهج بشكل أساسي.

وقال وزير التربية والتعليم كنا نسابق الزمن لتحقيق هذا الإنجاز والرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تنفيذ التطوير في سنة وتطوير المهارات الحياتية وإدارة الذات واحترام التنوع، لافتا إلى أن هناك دولا عربية تطلب اعتماد هذا كمنهج تعليم لديهم.

وقال الوزير إن التطوير الذي قامت به وزارته اعتمد على تعدد مصادر التعلم وألا يكون مصدر واحد وهو الكتاب، لافتا إلى أن هناك تطوير تكنولوجي والوزارة اختارت الطريق الأصعب بإلغاء نظام الحفظ والتقييم عبر طرق حديثة.

وقال الوزير: "لا يجب أن نترك البلاد فريسة للحفظ والتلقين وحرام نترك الأولاد في هذه المشكلات وإنما تطوير طريقة التعلم والتقييم خاصة في النظام الثانوي.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن التعليم اونلاين اصعب من الورقي لان ذلك يتطلب الاستثمار في بنوك الأسئلة جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والتي يلقي فيها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بيانه حول تطور أداء الوزارة خلال الفترة من 2018 وحتي 2020.

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