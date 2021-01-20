طارق شوقي: تدريب للمعلمين تحدد نتيجته «التقدير الأدبي والمادي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارته تولي ملف تدريب المعلمين أهمية كبيرة، وتعمل الأن على أكاديمية "أونلاين" بالتعاون مع شركاء دوليين، على أن يكون هناك تدريب على مدار السنة وتقديره المادي والأدبي طبقا لاجتيازة الامتحان فيه، كون ذلك أولوية كبيرة جدا في أساس العملية التعليمية.جاء ذلك خلال إلقاء وزير التربية والتعلين والتعليم الفني، بيانه حول إنجازات الوزارة ومعدلات تنفيذ برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب اليوم.