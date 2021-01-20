«سؤال كل يوم».. مسابقة ثقافية احتفالا بعيد الشرطة بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ مسابقة ثقافية كبرى، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة تحت عنوان "سؤال كل يوم"، احتفالا بأعياد الشرطة المصرية والحرص على مشاركة طلاب المحافظة فى المناسبات الوطنية وإمدادهم بالمعلومات القيمة، وحرصا على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المواطنة لدى طلاب المحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وراعي العملية التعليمية على أرض المحافظة.وأشار إلى أنه سيجري طرح سؤال يوميا على صفحة ديوان المديرية فى الخامسة مساءً (لمدة ٥ أيام متتالية)، ويتم تلقى الإجابات من وقت نشر السؤال حتى العاشرة مساء كل يوم، ويجري إعلان الفائز فور الانتهاء من إجراء القرعة.وأضاف أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية "عام وفني"، وطلاب التربية الخاصة "فكرية - صم - دمج".