وزير التعليم: هذا موعد عودة الطلاب إلى المدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارته تراجع احتياجتها في ظل جائحة كورونا، وسوف يعود الطالب إلى المدرسة مع انتهاء الجائحة، كون التعليم في الاساس يعتمد على التواصل المباشر، مؤكدا أنه لن يستمر "أونلاين" دواما، ولكن من الممكن أن يعتمد عليه بنسبة تحدد لاحقا فقط، مضيفا أن الوزارة تحاول تنمية مصادر دخل المعلم بعيدا عن خزينة الدولة.وأضاف شوقي، في بيانه أمام مجلس النواب اليوم، أن عدد المدارس اليابانية في مصر وصل 41 مدرسة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يريد الوصول بها إلى 100 مدرسة، كذلك 14 مدارس النيل ونحاول الوصول إلى 25 مدرسة.