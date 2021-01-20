ائتلاف أولياء الأمور لـ«البرلمان»: «شوفوا لكم حل مع المدارس الخاصة»

استنكرت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، طلب المدارس الخاصة تسديد رسوم القسط الثاني للمصروفات من أولياء الأمور، قبل أن يتم البدء في الفصل الدراسي الثاني.وكشفت "عبير"، في تصريحات صحفية، عن قيام أغلب المدارس الخاصة بمخاطبة أولياء الأمور بسداد رسوم القسط الثاني من المصروفات منذ شهر ديسمبر الماضي وتحذيرهم في حالة التأخير، مستطردة: "احنا مدخلناش لسة أصلا في الفصل الدراسي الثاني علشان المدارس تيجي تطالب من شهر وأكثر سداد القسط الثاني، والطلاب قاعدين في البيت في ظل جائحة كورونا، يبقى المفروض نراعي ظروف بعض وكمان مبدأناش الفصل الدراسي الثاني أساسا، يبقى إزاي المدارس تطالب بسداد رسوم القسط الثاني، مفيش أي مبرر ولا عذر لهذه الطريقة الغير مقبولة من جانب المدارس الخاصة".وطالبت "عبير"، مجلس النواب عامة، ولجنة التعليم في البرلمان خاصة، بالتدخل ووضع حد لاستغلال المدارس الخاصة لأولياء الأمور وعدم مراعاة ظروفهم، وكذلك الالتزام بمطالبة القسط الثاني في الفصل الدراسي الثاني وليس منذ شهر وأكثر، ووضع رقابة عليهم، موجهة حديثها للبرلمان: "شوفوا لكم حل مع المدارس الخاصة".