ترامب يصل إلى قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه لفلوريدا

وصل الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب إلى قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى فلوريدا، فساعات قليلة تفصل الأمربكيين والعالم عن حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.