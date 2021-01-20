«أنامل الفن».. طالبات يبدعن في تزيين سور محطة المياه بالوادي الجديد

التقى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بطالبات مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات بمركز الخارجة خلال العمل بتزيين وتجميل سور محطة مياه ١٢ بالخارجة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.والتقى النيلى بفريق عمل "أنامل الفن" من طالبات ومعلمات المدرسة خلال متابعته العمل بتجميل وتزيين سور محطة مياه الخارجة ١٢ أمام مركز حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة.وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على إبداع الطالبات فى تزيين السور برسومات فنية فرعونية وكيمات وطنية ليظهر بأجمل الصور وأزهى الألوان العصرية المتناغمة، موجها خالص الشكر والتقدير لفريق العمل من معلمات وطالبات المدرسة على هذا الإبداع وقدراتهن الفنية المتميزة بهذا العمل والذى أضفى لمسة جمالية على الشارع بأكمله.