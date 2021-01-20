حصاد مبادرات 100 مليون صحة خلال 2020 في أسوان

أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية، برئاسة الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وفي إطار سعي وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل فئات المجتمع المصري، وضمن فعاليات مبادرة رئيس جمهورية 100 مليون الصحة، والتي تضمنت عدة مبادرات متنوعة للفئات العمرية المختلفة، عما يلي خلال عام 2020:-- فحص عدد (124344 ) سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة.- فحص عدد (7952) سيدة خلال مبادرة دعم صحة الأم والجنين.- فحص عدد (34023) طفلا خلال مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.- فحص عدد (12341) طالبا خلال مبادرة علاج الأنيميا والتقزم لطلبة المدارس.- فحص عدد (341303) مواطنين خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة.