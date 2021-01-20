تحرير 174 محضرا لعدم ارتداء الكمامات وغلق 92 منشأة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تحرير (174) محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية، وغلق (92) منشأة مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وأشار إلى أنه تم غلق 23 محلا تجاريا و2 ورشة و12 كافيه ومطعم وقهوة، كما تم فض 19 سرادق فرح وعزاء وفض 26 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق 10 مراكز تعليمية (سناتر) بنطاق الوحدات المحلية.حيث أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية، مع الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بهدف المحافظة على صحة وسلامة وأمن المواطنين.