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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب في السلام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:21 م
محكمة
محكمة
داليا عبد الباسط
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بمدينة السلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين «ولاء. م»، «علا. م»، «إيهاب. ع»، عاطل، أقر بادارتهم شقة للأعمال المنافية للآداب بقصد التربح.

كما أقروا بإنشائهم صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج راغبى المتعة.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام يفيد بقيام سيدتين وعاطل بإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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