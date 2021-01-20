نرمين يسر تكتب: لوبين يبعث من جديد

مهاجر سنغالي يعيش في باريس في خلفية الأحداث وهوامشها، منذ سجن والده - المتهم بسرقة قلادة لا تقدر بثمن تخص ماري أنطوانيت من صاحب العمل السيد بيليغريني (هيرفي بيير) - انتحار والده داخل محبسه لاحقًا، اعتاد أساني (عمر سي) كم المواقف التي يتم فيها تجاهل المهاجرين السود، إنه يستخدم التفرقة العرقية للبيض كغطاء لتنفيذ عمليات السطو الذكية التي قام بها، يجد مصدر إلهام لسرقته في ألغاز اللص النبيل الذي صاغه الروائي الفرنسي موريس لوبلان أرسين لوبين.في دراما الجريمة الفرنسية المكونة من عشر حلقات، بث منهم خمس تقدم شبكة نتفليكس وتنفيذ خطط اللص المحترم ارسين لوبين ممتزج بغموض هولمز وملحمية لوثر حيث يُعد أساني خطة لسرقة قلادة ماري أنطوانيت من مزاد في متحف اللوفر، ولتقديم مخططه، قام بتجنيد ثلاثة من المرابين الذي يدين لهم بمبالغ لا يستطيع سدادها كطريقة لإلغاء ديونه، كما أنه متأخر في دفع النفقة لزوجته السابقة كلير (لودفين سينجرى)، وفقد زياراته مع ابنه المراهق راؤول (إيتان سيمون).وتميز لوبين بالتفكير السريع وتقمص الأدوار والتنكر كما أساني ماكر وساحر ولسانه مثل ثعبان سليط اللسان، بالإضافة إلى استغلال عرقه الإفريقي عندما يتم استجوابه من قبل تطبيق القانون الأبيض فإنه يشير إلى عنصرية متهميه لتعزيز موقفه، لا تتمحور مسألة العنصرية في المسلسل حول اساني فقط وإنما ألقي السيناريو جورج كاي وفرانسوا أوزان الضوء الباهر على عدة نماذج من أشخاص متجاهلين، يعمل ثلاثة من المحققين على حل سرقة اللوفر فعلى الرغم من ان يوسف(سفيان غراب) الذي يبدو على هيئته انتمائه لأصول شرق اوسطية محقق ذكي ويمكنه حل القضية فإن زملائه البيض يتجاهلون تحليلاته وربطها بالغاز ارسين لوبين اللص المشهورة، هناك أيضًا فابيان بروت (آن بينوا) الصحفية الفرنسية المتقدمة في العمر والتي طُردت منذ فترة طويلة بسبب عمرها وجنسها، تلعب دورًا محوريًا أيضًا في معاناتها من عنصرية الآخرين لاختلافها عنهم.تتداخل كل هذه الشخصيات والأحداث تحت أضواء الشوارع من تصوير كريستوف نوينز ومارتيال شميلتز الذي يستخدما توهج العدسات والظلال الأمامية لإخفاء هوية أساني مما يثري مزيد من الجودة للمسلسلتحاول الحلقات الأولى تلخيص طفولة اساني والصدمات التي مر بها وكاكبرهم اتهام والده وانتحاره لاحقا، في خطوط درامية متشعبة نجح السيناريو في ترابطها والحفاظ على تسلسلها المشوق بأداء عمر سي خفيف الظل والمبهج مما يعيدنا لتذكر الأعمال الدرامية المحببة والمقربة إلى قلوب المشاهدين وهي التعاطف مع اللص المحترم بل ومساعدته والوثوق به رغم انصراف تفكيره إلى إشباع رغبة الانتقام.