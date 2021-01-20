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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مبادرة Yalla volunteer تتوجه إلى أسوان للحفاظ على البيئة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:20 م
مبادرة Yalla volunteer
مبادرة Yalla volunteer
أسوان_إسراء توفيق
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تستعد مبادرة "Yalla volunteer"، أو "التطوع حياة"، للتوجه إلى أسوان، لاختيار فريق من الشباب المتطوعين في الأنشطة المجتمعية الخاصة بالحفاظ على البيئة ونشر الوعي بالقضايا: "الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيري والإنساني"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وقالت سارة بيصر، المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer: أسوان مدينة جَميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سُكان الجُزر النيل النائية فيها، لأنهم لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، بالإضافة إلى أن كثير منهم يعيش فى عُزلة بَعيدًا عن المَدينة، أو حَتى فى عُزلة ثقافية، لافتةً إلى أن هذه الجُزر يسكنها العديد من النوبيين، بَعضهم سكنوها بعد التَهجير، وبَعضهم استوطنوها مُنذ مئات السنين، وهم لديهم إرث تراثي يُميزهم.

وأضافت "بيصر"، في بيان صحفي، أن المبادرة تسعى لتكوين فَريق من المُتطوعين من مُحافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعَمل المُجتمعي، ثم سَيقوم فَريق المُتطوعين بأنشطة تَطوعية في جُزر (هيسا، سهيل، الشَلال..)، وهم من الجُزر النوبية المنعزلة عن المدينة، مضيفةً أن الأنشطة ستتنوع بين أنشطة تعليمية، وتنمية مَهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعي البيئي لدى شباب تلك الجُزر.

وتابعت، أنه بالتوازي مع هذا سَنعمل على توثيق التراث النوبى لدى سُكان تلك الجُزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرصنا على أن يَكون لنا دَورًا ثقافية في حفظه، ونشره.

وكشفت سارة بيصر، المدير التنفيذي لمبادرة Yalla volunteer، تفاصيل المبادرة، وآليات تنفيذها، موضحة بأنها فكرة شبابية من الدرجة الأولى بهدف دعم الأنشطة التطوعية، وتضم 800 شاب على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعى المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعى على أكمل وجه.

وذكرت، أن المبادرة شملت أنواع التطوع المختلفة، وشتى الطرق الممكنة لمساعدة الغير، لأنها تعمل على أربعة محاور رئيسية، هم: "القضايا الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والبيئة"، مؤكدة أنه فى حالة الاهتمام والعمل على هؤلاء الشباب جيدًا، سيكون المستقبل أفضل، وسيكون هناك تغيير جذرى للوطن.
يذكر أن مبادرة "Yalla volunteer"، شاركت فى برنامج "ايدك معانا"، لدعمٍ المبادرات الشبابية"، التابع لوزارة الشباب والرياضة وUNPD، وهو البرنامج الحكومى الأول لدعم رواد الأعمال المجتمعية الشباب فى مصر، بالإضافة لأنها تسعى إلى تضافر الجهود، من أجل تحقيق أهدافها، وتقدم مسئولو المبادرة بتقرير لوزيرة البيئة، ومن خلاله تم التعريف بالمبادرة، وتوضيح الرغبة فى التعاون والشراكة بين متطوعى المبادرة، ووزارة البيئة.

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