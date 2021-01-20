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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: دعم الرئيس للمرأة لا يتوقف.. وانتظروا إنجازات كبيرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:39 م
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله
عائشة حسن
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ثمنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها، والتي أعرب من خلالها عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائى مع مصر، وأيضًا لإسهاماتها فى صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على المستوى الدولى، تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء، وهو "سياسات أفضل لحياة أفضل".

وأكدت رزق الله، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحرص دائمًا على دعم المرأة المصرية والشباب وتمكينهم في كل المجالات، وأكبر دليل على ذلك تأكيده على استمرار التواصل مع منظمة التعاون الدولى، لدعم تمكين المرأة والشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قِبل الدولة تجاه المرأة، لتعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويأتي ذلك بعد تهميشها لسنوات طويلة، لافتة إلى أن دعم الرئيس للمرأة لم يتوقف عند هذه اللحظة، وإنما ستشهد الفترة المقبلة إنجازات كثيرة لهذا الملف، خاصة أنها كانت عاملًا أساسيًا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا القاتل.

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