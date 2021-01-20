مجلس النواب يغلق باب المناقشة حول بيان وزير التعليم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إشكالية بسبب محاولة إقفال باب المناقشة حول بيان وزير التربية والتعليم، بسبب اعتراض بعض الأعضاء على طلب أكثر من 30 نائبا إقفال باب المناقشة.وقرر جبالي، إقفال باب المناقشة وفقا لما تتيحه له اللائحة من ذلك، بالرغم من رفض الأعضاء خلال الجلسة العامة التي يحضرها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.وسمح جبالي، للمستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس للحديث، والذي أكد بدوره، أن أزمة طلب الكلمة ستظل مستمرة، مطالبا بضرورة مراعاة ظروف الجلسات.وأكد سعد الدين، أنه سيتم منح الكلمة للجميع تباعا، مؤكدا أن لرئيس المجلس السلطة في إقفال باب المناقشة.