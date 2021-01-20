أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل البلاد ارتفاعًا قياسيًا في الإصابات لليوم الثاني على التوالي.وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله- في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- إن ولاية سيلانجور استمرت في تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة على مستوى البلاد، حيث سجلت اليوم 1391 حالة، مضيفًا أن إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن ارتفع إلى 169 ألفًا و379 حالة.وأفاد بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض في ماليزيا 630 حالة وفاة.وأشار المسئول الماليزي إلى تسجيل 2374 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية على مستوى البلاد إلى 127 ألفًا و662 حالة.