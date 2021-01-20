ترقب وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كنيسة القديس ماثيو

هناك ترقب لوصول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى كنيسة القديس ماثيو، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.وساعات قليلة تفصل الأمريكيين والعالم عن حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.