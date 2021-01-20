إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء دون ترخيص في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف دون ترخيص بطريق قرية صندفا وشارعين بمدينة بني مزار، وقامت بتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كل أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر واتخاذ اللازم مع المخالفين وتمت إزالة 3 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف.وأضاف رئيس المركز أن إدارة الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الأربعاء ٢٠ يناير بإيقاف حالة مباني مخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بطريق صندفا بجوار شركة الكهرباء، وذلك عن طريق إزالات وإشغالات مجلس مدينة بني مزار، كما تمت إزالة حالتي مباني مخالفة للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ دون ترخيص على مساحة ١٨٠ متر تقريبًا، بشارع المدينة المنورة، وشارع كنتاكي، بمدينة بنى مزار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.