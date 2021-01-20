النمسا تحصل على 3.8 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

أعلن ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوى، أن بلاده سوف تحصل على ٣٫٨ مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا المستجد (فايزر-بيونتك).وقال أنشوبير، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النمساوي، اليوم الأربعاء،: "إن الحكومة ستحصل على الحصة الكاملة من العقد الثاني مع المفوضية الأوروبية، والذي يصل إلى 200 مليون جرعة لدول الاتحاد مجتمعة".وأشار إلى أن الجرعات الإضافية للنمسا سوف تسهم في تسريع عملية التطعيم في البلاد خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021، متوقعًا أن يحصل الاتحاد الأوروبي على 100 مليون جرعة جديدة، وستكون حصة النمسا منها ١٫٩ مليون جرعة بحلول الربع الرابع من العام الجارى على أبعد تقدير.