اللحظات الأخيرة قبل تنصيب بايدن.. نقل مستندات ترامب من البيت الأبيض

نقلت مستندات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، من البيت الأبيض، حسبما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.كما يستعد ترامب لمغادرة البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة.وساعات قليلة تفصل الأمريكيين والعالم عن حفل تنصيب جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.