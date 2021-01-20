الفاتيكان يدعو لتهيئة الظروف اللازمة لعالم خال من الأسلحة النووية

أطلق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نداءً ملحًا جديدًا لجميع الدول والشعوب من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.وقال البابا فرنسيس خلال خطابه اليوم الأربعاء، وفقًا لوسائل إعلام روسية "إن معاهدة حظر الأسلحة النووية ستدخل حيز التنفيذ في هذه الأيام، حيث أن الأمر يتعلق بأول وسيلة دولية ملزمة قانونيًا، تحظر صراحة هذه القنابل التي يكون لاستخدامها أثر عشوائي، فهي تضرب في وقت قصير عددًا كبيرًا من الناس وتسبب ضررًا هائلًا للبيئة".وأضاف: "أنني أشجع بقوة جميع الدول والشعوب على العمل بعزم لتهيئة الظروف اللازمة لعالم خال من الأسلحة، من خلال المساهمة في النهوض بالسلام والتعاون متعدد الأطراف، حيث البشرية أحوج ما تكون إليه اليوم".