حجز مدير مخزن متهم بحيازة لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة بحجز مدير مخزن لحيازته 3 أطنان لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم للوجبات الجاهزة بالقاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة، بمحافظة القاهرة، بحوزته 3,25 طن "مقطعات لحوم ودواجن"- توابل، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها وبيعها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.