لقاء مشترك بين «تجارية الإسكندرية» وغرفة صناعة فويفودينا

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، لقاء مشترك بغرفة تجارة وصناعة فويفودينا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.في بداية اللقاء، قال بوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، في مختلف قطاعات التعاون، في ظل جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير سلبي، على جميع القطاعات بدول العالم كافة.من جانبه، أوضح السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا خلال كلمته أن هذا اللقاء يعد بداية جيدة لتعاون مشترك بين غرفتي الإسكندرية، وفويفودينا، مؤكدًا أن هذا اللقاء ليس الأول له مع غرفة فويفودينا، فقد شارك في العديد من الاجتماعات المشتركة بين قطاعات الأعمال في مصر، وغرفة فويفودينا، من أجل التعاون المشترك في مختلف القطاعات.وأضاف أنه من الضروري أن تعمل صربيا على الاستثمار في أفريقيا، مؤكدًا أهمية التنمية الاقتصادية في أفريقيا، فرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يعطي اهتمامًا كبير للتعاون مع أفريقيا، مشيرًا إلى مستقبل الاقتصاد المصري في أفريقيا.وفي ختام كلمته دعا السفير عمرو الجويلي، إلى زيارة وفد من رجال الأعمال المصري إلى صربيا.من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندية، خلال كلمته، أن الهدف من اللقاء تحسين الروابط والعلاقات بين مصر وصربيا، فيما يخص التجارة الخارجية، من خلال التعاون مع غرفة الإسكندرية، وغرفة فويفودينا، إضافة إلى التعاون مع "الإسكامي".وأضاف الوكيل، أنه يمكن التعاون في العديد من القطاعات المختلفة، كتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات، لتحسين نسب الاستثمار في تلك القطاعات.وفي ختام كلمته، أكد أنه هناك فرص جيدة للعمل المشترك في المستقبل بين الغرفتين، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من توصيات لقاء اليوم، لمساعدة منتسي الغرفة الذي يتعدد عددهم الـ300 ألف منتسب، في تنمية حجم أعمالهم واستثماراتهم.وقدمت ملادين بيتكوفيتش، سكرتير الرابطة الزراعية، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن الوضع الاقتصادي لفويفودينا، من حيث حجم الاستيراد والتصدير، وبيع البضائع في تجارة التجزئة، وحجم سوق العمل في فويفودينا.كما قدم زوران تربوفسكي سكرتير رابطة الصناعة، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن وضع الصناعة في صربيا، وأهم المنتجات التي تقوم بصنعتها، وتصديرها، أما ماركو كوتارليتش، مدير "معهد المحاصيل الحقلية والخضروات"، قدم نبذة عن وضع المحاصيل الحقلية والخضروات في صربيا، وأهم المحاصيل التي تتمتاز صربيا بزراعتها، وتصديرها.وعلى الجانب الآخر، قدم الأستاذ أشرف الجزايرلي، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، نبذة عن الوضع الاقتصادي المصري، تحديدًا فيما يخص قطاع الاغذية، موضحًا نسب الاستيراد والتصدير بمصر في ذلك القطاع.كما قدم أشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، نبذة عن تاريخ الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مؤكدًا أن منتسبي الغرفة يتعدوا الـ300 ألف تاجر سكندري، من مختلف القطاعات والصناعات ومؤدي الخدمات.من جانبه، أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خلال كلمته، أن جائحة كورونا، عملت على تسريع وتيرة التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فاليوم نلتقي من خلال برنامج zoom، وهذا نتيجة أزمة جائحة كورونا.وأضاف أنه يجب العمل مع صربيا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تعطي اهتمام كبير لهذا القطاع في الوقت الراهن، من خلال العديد من المبادرات في مجال التحول الرقمي.جاء ذلك بحضور السفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، وأحمد حسن، والأستاذ أشرف الجزاريلي، ومحمود مرعي، والبديوي السيد، والمهندس محمد فتح الله، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، وبسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.