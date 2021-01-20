ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد نهاية ولايته الرئاسية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمغادرة البيت الأبيض بعد نهاية ولايته الرئاسية، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.ومن المنتظر أن يؤدي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.