روسيا: القضاء على 5 مسلحين أحدهم متورط في تفجير مطار بجنوب موسكو

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأربعاء، عن القضاء على خمسة مسلحين في عملية خاصة بجمهورية الشيشان، من بينهم أحد المتورطين في تفجير مطار دوموديدوفو بجنوب العاصمة الروسية موسكو عام 2011.وذكرت اللجنة، في بيان لها: "أنه تم القضاء على خمسة مسلحين في إطار عملية خاصة في الشيشان، من بينهم زعيم عصابة بيوتوكايف المتورط في تنظيم الهجوم الإرهابي على مطار دوموديدوفو عام 2011"، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، ولم تذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.