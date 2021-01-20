محافظ بني سويف يشهد توزيع مساعدات الزواج ضمن «شتاء دافىء»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الفعالية التي نظمتها مديرية التضامن بحديقة النيل ضمن مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع 200 بطانية و200 عباية على العرائس كمساهمة مقدمة من مؤسسة الحياة للتنمية المستدامة.جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا رزق مستشارة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف،ووسط إجراءات احترازية مشددة والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كوروناوهنأ المحافظ العرائس، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهن الأسرية والزوجية الجديدة، ومؤكدًا على أهمية المبادرة والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المشاركة المجتمعية وتحقيق التكافل بين المواطنين، والتواصل معهم والعمل على حل مشكلاتهم والمساهمة في التخفيف عن كواهلهم،مشيرا إلى سعادته بالتواجد في هذه الفعالية لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة.وأعربت الدكتورة راندا رزق مستشارة، وزيرة التضامن، عن تقديرها لدعم محافظ بني سويف لكافة الجهود والتي تقوم بها المديرية، والتعاون الكبير بين المحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، خاصة وأن بني سويف كانت أول محافظة توقع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي بما يعزز من دور الجمعيات في مجال المشاركة المجتمعية والتطوعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.