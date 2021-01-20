كردستان: نعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية

قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، إن الإقليم يعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل على أساس الدستور.وأكد بارزاني، في تصريحات على هامش اجتماعه مع القناصل ورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين في الإقليم، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، ضرورة عدم زج قضية الرواتب بالصراع السياسي القائم بين بغداد وأربيل.وأوضح أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين، مشيرًا إلى أن الإقليم يريد علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام.