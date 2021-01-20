أكثر من 6 آلاف إصابة و84 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 6 آلاف و182 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تصريح صحفي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم الأربعاء، إنه خلال 24 ساعة ماضية تم تسجيل 6 آلاف و182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلی مليون و348 ألفًا و316 شخصًا من بينهم 4 آلاف و214 شخصًا في وضع حرج.وأضافت سادات لاري أن عدد المتعافین من الفيروس وصل إلى ملیون و137 ألفًا و812 شخصًا، في حين توفى 84 شخصًا آخرون خلال الساعات الـ24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 57 ألفًا و57 شخصًا.يذكر أن إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في الشرق الأوسط.