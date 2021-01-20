تجهيز الطائرة الرئاسية لمغادرة ترامب من واشنطن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن أن الطائرة الرئاسية تم تجهيزها لمغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بها من العاصمة واشنطن.فيما أفادت قناة "العربية" الإخبارية أن الطائرة الرئاسية ستقل ترمب من واشنطن إلى فلوريدا.ساعات قليلة تفصل الأمريكيين والعالم عن حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.