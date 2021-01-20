مصاريف التعليم المدمج في جامعة القاهرة

مصاريف التعليم المدمج جامعة القاهرة، تصدرت عمليات البحث خلال الفترة الحالية عبر محركات البحث حيث تختلف المصاريف من جامعة لآخر، فقد فتحت جامعة القاهرة باب التقديم في برامج التعليم المدمج العام الدراسي الجديد 2020-2021، خلال المدة الماضية، لذا يبحث الطلاب عن المصاريف، ويشار إلى أن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، بدأ في تلقي طلبات التقديم وذلك بالنسبة لدفعة سبتمبر 2020 والتي سيكون موعد الامتحانات الخاص بها في يناير 2021.

مصاريف التعليم المدمج جامعة القاهرة

حددت جامعة القاهرة مصاريف التعليم المدمج حيث جاءت كالتالي: اختبار القبول 100 جنيه، وحددت سعر ملف الالتحاق بـ 150 جنيه، وأما تسجيل المقرر 375 جنيه للامتحان بالقاهرة، وسعر مقر المركز 475 جنيه للامتحان بالأقاليم وطرف الوكيل، وحددت سعر خدمات تسجيل وكارنيه (كل فصل دراسى) 50 جنيه.





برامج تخصصات التعليم المدمج بجامعة القاهرة

وضعت جامعة القاهرة عدة برامج للتعليم المدمج في تخصصات مختلفة يتطلبها سوق العمل في الفترة الحالية وهي: المحاسبة، بأنواعها وهي: محاسبة مالية – محاسبة تكاليف – المراجعة.





كما تتضمن البرامج أيضا: إدارة الأعمال، وهي: إدارة المؤسسات الخدمية الإدارة الدولية، ريادة الأعمال، إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التسويق، إدارة الموارد البشرية، التمويل والاستثمار، إدارة الأعمال. إضافة إلى تخصص التأمين.





الأوراق المطلوبة للتقديم في التعليم المدمج بجامعة القاهرة

وضعت جامعة القاهرة للالتحاق بالتعليم المدمج عدد من المستندات، وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب، إضافة إلى صورة من المؤهل الدراسي سواء ثانوية عامة أو دبلومات أو مؤهل متوسط أو جامعي طبق الأصل، وتقديم صورتين شخصية، وذلك لحجز موعد لأداء اختبار القبول، وبناء على الأوراق المتقدمة يقوم المركز بتحديد وإعلان مواعيد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين.



