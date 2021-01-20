تفاصيل القافلة التموينية 228 لشمال سيناء

أطلقت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة التموينية رقم 228 لشمال سيناء لتوفير احتياجات منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتأمين الأرصدة الاحتياطية للسلع لتكفي عدة أشهر مقبلة.وأوضح المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن القافلة التموينية رقم 228 تشمل 16 سيارة متحركة محملة بـ75 طن سكر و50 طن أرز تمويني يطرح بسعر 8 جنيهات للكيلو، و16 ألف كرتونة زيت تمويني تطرح الزجاجة الواحدة بـ17 جنيها، بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة، مشيرا إلى أنه تم زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما والزيت التمويني ليكفي 120 يوما.