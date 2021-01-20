ارتفاع الشفاء من فيروس كورونا في الكويت لـ152420

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، عن شفاء 484 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 152 ألفا و420 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي، في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ484 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن شفاء 440 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 151 الفا و936 حالة.