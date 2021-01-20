659 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلي 111 ألفا و124 إصابة.وذكر المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية أنه تم تسجيل 868 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 88 ألفا و930 حالة، فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 1715 حالة.