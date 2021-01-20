«عون»: نقدر الدعم البريطاني للقوات المسلحة اللبنانية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره للدعم الذي تقدمه بريطانيا إلى القوات المسلحة والقوى الأمنية اللبنانية، وآخر أوجه هذا الدعم إرسال سيارات عسكرية مدرعة لتعزيز عمل ألوية الجيش العاملة على الحدود اللبنانية السورية.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتن لنجدن، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وعمل الحكومة في مواجهة وباء كورونا، والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد.وقدمت بريطانيا قبل يومين 100 عربة مدرعة مخصصة للدوريات العسكرية على سبيل الهبة لصالح الجيش اللبناني بهدف تعزيز الأدوار التي تضطلع بها قوات حرس الحدود في سبيل حفظ الأمن والاستقرار على الحدود البرية اللبنانية مع سوريا، مشيرة إلى أن تلك العربات ستعزز من دور "أفواج الحدود البرية" للجيش اللبناني بما يساهم في دعم الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا، وستساعد القوات المسلحة اللبنانية على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد.