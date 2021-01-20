إصابات «كورونا» تتخطى 23 ألف حالة في السنغال

سجلت السنغال، ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا، حيث وصل العد إلى 23 ألفا و642 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 546 وفاة.ويأتي ذلك ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 250 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 1380 فحصًا، مشيره إلى أنه تم تسجيل 199 حالة تعافٍ، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 19 ألفًا و730 متعافيًا، بينما يوجد 46 حالة حرجة.