10 وفيات و497 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 10 وفيات و497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي،حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين وفا، اليوم الأربعاء أن حالات التعافي بلغت 1090 حالة بنسبة تعافي بلغت 92.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي