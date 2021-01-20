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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:44 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية بالمرج.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "مسعد.س" عامل، بتزوير محرر رسمي وهو توكيل منسوب لجهه حكومية وذلك بطريق الاصطناع وأخذ مبلغ من آخر لإنهاء رخصة مرور سيارة له.

وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهم بواسطة آخر هارب بتقليد خاتمي شعار الجمهورية حيث اصطنعا خاتمي الشعار، واستعملوه في تزوير المحررات.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغًا من مواطن يفيد بدفعه مبلغ مالي لعامل لإنهاء رخصة القيادة له وأدلى بأوصاف المتهم، وبعمل التحريات اللازمة تم التوصل إليه، وألقت قوات الأمن القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على طابعة جهاز كمبيوتر ودفتر إيصالات، ومحررات مزورة وأختام مقلدة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوبة صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائه بمساعدة آخر هارب عقب إيهام الضحايا، بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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