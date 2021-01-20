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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم وكيل وزارة الصحة السابق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:33 م
اللواء شريف بشارة
اللواء شريف بشارة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نظم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم للدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة السابق، والذي تم تعينه وكيلا لصحة الإسكندرية وتعيين الدكتور علي حطب قائما بأعمال مديرية صحة الإسماعيلية لمدة 3 أشهر خلفا له.

ومنح محافظ الإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان شهادة تقدير نظير فترة تقلده العمل مديرا لمديرية الصحة بالإسماعيلية، وقال محافظ الإسماعيلية، إن التكريم الذي تم اليوم في حضور وكيل وزارة الصحة السابق جاء من وازع دوره والذي أداه على أكمل وجه ولم يخل بالعمل به، وتعامله المحترم مع الجميع، وبذل كل ما في وسعه من أجل الارتقاء بمستوى القطاع الصحي، وإرضاء المواطن وهو ما أنتج كل هذا الود الشعبي الكبير لصالحه، ودليل قاطع على نجاح المسئول في مكانه.

ومن جانبه، أعرب وكيل صحة الاسماعيلية السابق عن سعادته وامتنانه تجاه هذا الحب الذي غمره به أهل الإسماعيلية، بعد تعينه وكيلا لصحة الإسكندرية من قبل قرار وزير الصحة، لافتا إلى أنه أعظم تكريم على مدار مشواره الوظيفي.

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