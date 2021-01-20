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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة»: ضبط 2.3 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:33 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
عبدالناصرمحمد
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واصلت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شن حملاتها على المجازر والمطاعم وأسواق اللحوم والدواجن لتأمينها من فيروس كورونا والأمراض المعدية للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحي وآمن، من خلال تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تعمل على تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وأضاف محمود، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه طبقا لأحدث التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري قد أسفرت هذه الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات، عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة والدواجن الفاسدة بلغت 2.375 طن مذبوحة خارج المجازر ومصنعات اللحوم الفاسدة، وحرر 15 محضرا بهذه المخالفات وتم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين العرض على النيابة.

وأوضح أن التقارير الواردة من المديريات كشفت عن أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية بلغت 3106 رأس من الماشية داخل المجازر، فيما بلغ إجمالي المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة 218.700 طائر داخل المجازر المعتمدة.

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