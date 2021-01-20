زوارب بوليكاشفيلي أمينا عاما للسياحة العالمية

أعلن المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، فوز زوارب بوليكاشفيلي بمنصب الأمين العام للمنظمة، على حساب منافسته الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي بالدورة رقم 113 والتي عقدت بمدريد من 18 حتى 20 يناير الجاري.وتتيح العضوية في منظمة السياحة العالمية الاستفادة من الفرص المنتظمة للاجتماع والتشاور مع صناع القرار السياحي على أعلى المستويات (الوزارات، كبار المديرين لكبرى الأنشطة التجارية السياحية)، والتمتع بفوائد المشاركة في عضوية مؤسسة متعددة الأطراف معترف بها من قبل الأمم المتحدة.ويتمتع فيها جميع الدول الأعضاء بحقوق تصويت وعضوية متساوية، والاستفادة من مشورة المنظمة حول مجموعة متنوعة من القضايا السياحية لا تمنحها سوى منظمة دولية محايدة، إضافة إلى الحصول على فرصة المساهمة في تصميم وتبني معايير عالمية وممارسات مقبولة تحكم السياحة.كما تتيح العضوية الاستفادة من جمع وتحليل ونشر المنظمة للبيانات السياحية المأخوذة من أكثر من (180) بلدا ومقاطعة، وتلقي نسخ مجانية من كافة مطبوعات المنظمة ووثائق البحوث وكسب حق وصول خاص لبنك المعلومات الفريد الخاص بالمنظمة، الذي يتضمن بيانات إحصائية لـ (180) دولة، وإمكانية المشاركة في الندوات والدورات التدريبية التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها المنظمة.الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي حدد الذين يحق لهم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وهم الأعضاء الـ 35 المصوتون حاليًا: الجزائر، أذربيجان، البحرين، البرازيل، كابو فيردي، تشيلي، الصين، الكونغو، كوت ديفوار، مصر، فرنسا، اليونان، غواتيمالا، هندوراس، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، ليتوانيا، ناميبيا، بيرو، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا، الاتحاد الروسي، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، إسبانيا، السودان، تايلاند، تونس، تركيا، زيمبابوي.