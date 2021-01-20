محافظ المنوفية يتابع تطوير مجزرين بـ26 مليون جنيه

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر ضمن المرحلة الأولى، وهي مجزر شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت 11 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ومجزر جنزور ببركة السبع بـ15 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70%، لتذليل كافة المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة المنشآت الحيوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وإنشاء ورفع كفاءة 8 مجازر على مستوى المحافظة، هي مجزر شبين الكوم، جنزور، شنتنا ببركة السبع، ميت بره، شبرابخوم بقويسنا، كفر داود بالسادات، مدينة السادات، مجزر سمادون بأشمون.وقال محافظ المنوفية، إن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.