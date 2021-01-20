رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع تطوير مجزرين بـ26 مليون جنيه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:31 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
طباعة
تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ الأعمال الإنشائية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المجازر ضمن المرحلة الأولى، وهي مجزر شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت 11 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، ومجزر جنزور ببركة السبع بـ15 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70%، لتذليل كافة المعوقات والوقوف على نسب التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة المنشآت الحيوية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وإنشاء ورفع كفاءة 8 مجازر على مستوى المحافظة، هي مجزر شبين الكوم، جنزور، شنتنا ببركة السبع، ميت بره، شبرابخوم بقويسنا، كفر داود بالسادات، مدينة السادات، مجزر سمادون بأشمون.

وقال محافظ المنوفية، إن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الذبح خارج المجازر، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بكافة المواصفات الفنية والاشتراطات البيئية والصحية والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

النيابة تحدد هوية سيدات حفل نادى الجزيرة.. وضبط وإحضار شيف آخر

الحكومة تنفي تعطيل «التحصيل الإلكتروني للمدفوعات» لتحصيل غرامات

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

الصور

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

image description

سقوط لافتة إعلانية على سيارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين