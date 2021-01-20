بينهم طفلة ومسنة.. إصابة 4 في انقلاب «تروسيكل» بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص على طريق التل الكبير الزراعي بالقرب من عزبة أبوعاشور التابعة لمدينة التل الكبير بالإسماعيلية، إثر انقلاب تروسيكل بهم.وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بقيادة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد محمد أشرف محمد، 14 سنة ومقيم في أبوعاشور، ونظيرة محمد حسانين 80 سنة، ورضا رضوان عبدالرحين 30 سنة، وانات ياسر إبراهيم عامين، وجميعهم مقيمين في من التل الكبيرة المزارعة.وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى التل الكبير لتلقي العلاج اللازم.