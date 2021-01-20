إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر بـ 320 ألف جنيه (إنفوجراف)

في إطار إحياء شركة النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وقعت شركة النصر للسيارات اتفاقية لتصنيع 25 ألف سيارة كهربائية تحمل علامة النصر للسيارات ويصل سعرها إلى 320 ألف جنيه.- توقيع اتفاقية تصنيع السيارة «نصر» الكهربائية بالتعاون مع دونج فنج الصينية- إطلاق مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر- البدء بمكون محلي 50% ومركز بحثي لتعميق الصناعة- إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر- وقع الاتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب للشركة، ومن الجانب الصيني – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - واي وينشينج المدير التنفيذي لشركة "DFMIEC"، وتسانج تشن المدير التنفيذي لشركة "دونج فنج للبحث والتصميم" التابعتين لشركة "دونج فنج" الصينية.- بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة.- توقيع اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة "DFMIEC" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية الرائدة.- سعر السيارة: 320 ألف جنيه.- توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج بالتعاون مع شركة دونج فنج للتصميم.- تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية في الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.- موديل السيارة E70، مستهدفة الاستفادة من المردود الاقتصادي والبيئي وتحقيق النجاح المستدام.- تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%.- تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية.- يتم حاليًا الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة برايت-سكايز.- المشروع يستهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنويا "في الوردية الواحدة".- يعتمد المشروع في البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع على اختيار أحد رواد هذا المجال في السوق المحلية بإنشاء شركة متخصصة تكون شركة النصر شريكا فيها.- يستهدف المشروع بعد إثبات جدارته في السوق المحلية الاستفادة من فرص التصدير.- يبدأ الإنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات خلال عام من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.- تصل الفئة الأساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 150 كمس بقدرة 145 حصان ومدى قيادة يتخطى 400 كم في الشحنة الواحدة.- تحتوي على أنظمة أمان متطورة مثل «ABS، EBD، ESC، BA، TCS، HSA».- مواصفات رفاهية متعددة، مثل فتحة سقف وكراسي كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بلازما.- أنظمة أمان إضافية مثل الرؤية المحيطية 360 درجة، مؤشر ضغط الإطارات BSD، Reversing Radar.