استعدادات في الكونجرس والبيت الأبيض لحفل تنصيب بايدن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن استعدادات في الكونجرس والبيت الأبيض لحفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يعقد خلال ساعات قليلة.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية في حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.ومع أنه تمنى أخيرًا حظًا موفقًا لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترامب لم يهنئ أبدًا الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عامًا، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.وسيكون باراك أوباما، وجورج بوش، وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المرتقب عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.