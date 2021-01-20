طوق النجاة.. لقاحات تنتظرها الدول الفقيرة للنجاة من كورونا

"الدستور" في السطور التالية تستعرض القصة الكاملة:

• الصين توفر 5 لقاحات للدول الفقيرة

• الشركة المصنعة لعقار أسترازينيكا

• أمريكا تتعهد بدعم الدول الفقيرة

• عقار سانوفي-جي إس كاي

منذ دخلت بعض اللقاحات في مراحل التجارب النهائية استعدادًا لتوفيرها لمواطني بعض الدول الكبرى، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة لتوفير لقاح كورونا للدول الفقيرة، فوضعت آلية لجمع تبرعات من مؤسسات مجتمع مدني لتوفير هذه اللقاحات، فيما قررت بعض الشركات المصنعة للقاحات كورونا توفيره بسعر رخيص يتلاءم مع الدول متوسطة ومنخفضة الدخل.ولكن ما هي اللقاحات التي تم إنتاجها لتلائم هذه الدول؟، وكيف وفرت الصحة العالمية احتياجات الدول الفقيرة من اللقاح؟في منتصف العام الماضي وضعت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (جافي) آلية لتوزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجدّ في الدول الفقيرة فيما يعرف بمبادرة "كوفاكس"، وشارك في هذه الآلية 190 دولة، بينها 92 دولة ذات عائدات ضعيفة أو متوسطة.واستطاعت المبادرة توفير ملياري جرعة للدول المشاركة في الآلية يتم توزيعها خلال الربع الأول من العام الجاري، بحيث تكون الشحنات الأولى مخصصة لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية.اتفقت منظمة الصحة العالمية مع عدة مختبرات لتزويدها باللقاح الذي سيتم إرساله إلى الدول النامية، وكان منها الصين، التي تعكف المعامل البحثية فيها على إنتاج أكثر من لقاح لفيروس كورونا.ووقّعت الصين اتفاقا يضمن توزيع لقاحات كورونا عند تطويرها بالدول النامية لتكون بذلك أكبر قوة اقتصادية تنضم لمساعي منظمة الصحة العالمية لاحتواء الوباء.وتمتلك صناعة الأدوية الوليدة في الصين 5 لقاحات على الأقل من 4 منتجين يتم اختبارها في أكثر من 12 دولة، وحسب المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينج، اللقاحات الصينية ستقدم للدول النامية كأولوية.كانت بريطانيا من الدول التي قررت توفير عقارها الثاني أسترازينيكا للدول النامية، والذي أكد القائمون عليه أنه سيكون أرخص من عقاري فايزر ومودرنا.وتطور شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا اللقاح بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، وتصل نسبة فعالية إلى 70 في المئة للوقاية من المرض.وللعقار مميزات عدة تجعله ناجح في الدول الفقيرة، فهو يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.وتعهد ت أسترازينيكا بتقديم 300 مليون جرعة من لقاحها لمبادرة كوفاكس لضمان التوزيع العادل إلى 92 دولة نامية.تعهدت شركة "نوفافاكس" الأميركية، بتقديم حصة من عقارها للدول الفقيرة ضمن مبادرة كوفاكس، ورغم تأخر شركة نوفافاكس في تجربة العقار النهائية لعدة أشهر إلا أنها بدأت التحضير لها بالفعل.وهناك مميزات للعقار تجعله مؤهلًا للدول الفقيرة، فيمكن تخزينه في حالة سائلة عند درجة حرارة تتراوح بين (2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية). يسمح ذلك بالتوزيع باستخدام "قنوات اللقاح القياسية"، على عكس لقاحات فايزر ومودرنا التي يجب تخزينها في درجات حرارة دون الصفر.على الرغم من إعلان الشركة المصنعة لعقار سانوفي-جي إس كاي، عدم قدرتها على توفير اللقاح للأسواق إلا بنهاية العام الجاري، بسبب رغبتها في تحسين نتائجه على البشر، إلا أنها من الشركات التي قررت دعم مبادرة كوفاكس لتوفير العقار للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.