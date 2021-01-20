مزاد ببورسعيد لبيع فحم كوك وفول حصى

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد، عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني "مزايدة محدودة" للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الإثنين المقبل 2021125 في الساعة الحادية عشرة صباحا طبقا لنص المادتين رقمي 66 و67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020.وذلك لبيع عدد 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة، واللوط الأول عبارة عن 68 طرد فحم كوك قطع غير متساوية معبأة داخل أجولة بوزن 54 طن و190 كيلوجرام، واللوط الثاني عبارة عن 2912 جوال فول حصى وزن الجوال 25 كيلو جرام بوزن إجمالي قدره 47 طن و800 كيلو جرام، و441 جوال مكرونة وزن الجوال 10 كيلو جرام بوزن إجمالي 4 طن و410 كيلو جرام.وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد،والمعاينة مرة واحدة يوم الأحد 2021124 في تمام الساعة 10 صباحا، وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد يوم الإثنين القادم 2021125 في الساعة الحادية عشرة صباحا.وشروط دخول المزاد كالتالي:1- تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية.2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.3- سداد 10 آلاف جنية تأمين المزاد.4- ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصري.5- حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق.6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع.7-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.8- شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد.