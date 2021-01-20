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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كورونا» و«كأس العالم لليد» و«ملاحظات البرلمان» على طاولة اجتماع الحكومة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:34 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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بدأ قبل قليل الاجتماع الأسبوعي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي برئاسته، لمناقشة عدد من الملفات العاجلة على طاولة الحكومة، إلى جانب الملفات الساخنة على الساحة مثل أزمة فيروس كورونا وتداعياته ومدى تحجيم انتشاره وتوفير الاحتياجات اللازمة.

ومن المرتقب أن يناقش رئيس الوزراء مع المعنيين من الوزراء، كل الملاحظات التي أبداها البرلمان على أداء الحكومة، خاصة بعد عرض رئيس الوزراء البيان الأول بما قدمته الحكومة خلال العامين الماضيين قبل أيام أمام البرلمان.

كما يناقش رئيس الوزراء سير بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حاليا كحدث استثنائي، ومن المرتقب أن تخرج البطولة حتى الختام بالشكل الذي يليق باسم وحضارة المصريين.

ويناقش الاجتماع سير المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والاستعداد للانتقال الحكومي المرتقب خلال النصف الثاني من العام الجاري، وغيرها من المشروعات، وبحث إنجاز الخطط للافتتاح القريب.

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