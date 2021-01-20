الكنيسة تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم».. فيديو
الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:27 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "العمل الخدمي".
وجاء ذلك تحت شعار:"يشبه كلام الرب البذور التي تطرح في الحقل، فمن استمعوا إليه بإيمان وانضمّوا إلى قطيع المسيح الصغير تقبّلوا الملكوت نفسه؛ ثم إنّ الزرعة تنمو بقوتها الذاتية إلى زمن الحصاد". اضغط هنا
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "العمل الخدمي".
وجاء ذلك تحت شعار:"يشبه كلام الرب البذور التي تطرح في الحقل، فمن استمعوا إليه بإيمان وانضمّوا إلى قطيع المسيح الصغير تقبّلوا الملكوت نفسه؛ ثم إنّ الزرعة تنمو بقوتها الذاتية إلى زمن الحصاد". اضغط هنا