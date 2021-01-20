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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

20 نائبًا يطالبون بإنشاء متحف في قنا لحماية 40 ألف قطعة أثرية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:32 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
قنا: إسلام البكري
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طالب 20 نائبا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، اللواء أشرف الداودي، محافظ الإقليم، بالموافقة على إنشاء "متحف قنا للآثار" لحماية أكثر من 40 ألف قطعة أثرية ترجع لمختلف العصور مكدسة داخل مخازن منطقة آثار قنا دون الاستفادة منها.

أوضح النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن المتاحف لها أهمية كبرى كونها تشمل المعلومات التاريخية والحضارية التى تساعد المواطنين والباحثين على فهم تاريخ أمتهم، فهي نافذة ثقافية تطل على الأمس، ومفتاح لثقافة المجتمع، وذاكرة الشعوب الحية، وتراث الإنسانية الخالد، مؤكدًا أهمية إنشاء متحف بمحافظة قنا، حيث أنها المحافظة الوحيدة تقريبًا التى لا يوجد بها متحف وطني في عاصمة المحافظة.

وأكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة قنا، أهمية إنشاء متحف قنا للآثار، مشيرًا إلى القيمة التاريخية العظيمة لمبنى كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، الذي يصلح للاستغلال كمتحف أثرى، حيث أنشأه الملك فؤاد الأول عام 1927 كمدرسة أميرية ثانوية، مصمم على الطراز الإيطالي، لافتًا إلى عدم وجود تمليك أو تخصيص للمبنى والأرض لصالح جامعة جنوب الوادي، وفى الوقت ذاته تم إنشاء مبنى حديث داخل حرم الجامعة لنقل كلية الهندسة إليه.

وقال "الأحمر" إنه تم مخاطبة محافظ قنا لإنشاء متحف قنا للآثار إما بمبنى كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى أو على الأرض المخصصة لإنشاء متحف على كورنيش النيل والسابق تخصيصها لهذا الغرض فى عام 2002، وذلك لحماية أكثر من 40 ألف قطعة أثرية بمختلف العصور "الفرعونية – المسيحية – الإسلامية) والمكدسة بمخازن منطقة آثار قنا دون الاستفادة منها، مؤكدًا أن إنشاء المتحف سيعمل بشكل كبير على تنشيط السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات للمحافظة.

يذكر أن النواب الموقعين على الطلب المقدم لمحافظ قنا، هم النائب أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والنائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، والنائب محمد طايع سعد، عضو مجلس النواب، والنائب حمدى سعد سليمان، عضو مجلس النواب، والنائب نجلاء باخوم رياض، عضو مجلس النواب، والنائب سناء حسانى طايع، عضو مجلس النواب، والنائب مبارك أحمد عامر، عضو مجلس النواب، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، والنائب السيد المنوفى عضو مجلس النواب، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، والنائب سحر صدقى خليفة عضو مجلس النواب، والنائب أبوالنجا المحرزى عضو مجلس الشيوخ، والنائب رحاب الغول عضو مجلس النواب، والنائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عزت القاضى عضو مجلس النواب.

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