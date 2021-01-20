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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل اتفاقية البحث عن البترول والغاز في البحر الأحمر مع «شل»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:18 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد ابراهيم
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وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع شركة شل مصر، اتفاقية جديدة؛ للبحث عن البترول والغاز بمنطقة امتياز القطاع الاستكشافي (4) في المياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي، بمساحة تقدر بـ3084 كم مربع، وتمثل حصة شركة شل مصر 63٪، بينما تمثل حصة شركة مبادلة للبترول الإماراتية 27٪، وحصة شركة ثروة للبترول المصرية 10% من نصيب المقاول.

يأتي ذلك في ضوء خطة شركة شل مصر لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في الدولة في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي. خاصة وان المناطق البحرية في البحر الأحمر تعد من المناطق الواعدة.

أعرب المهندس خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، عن سعادته بتوقيع اتفاقية القطاع الاستكشافي 4(Block 4) لاستغلال البترول والغاز في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر، والذي يتماشى مع خبرة شل الممتدة في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من المناطق البحرية والمياه العميقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن حصول شل على الامتيازات الجديدة؛ تأتي متوافقة مع استراتيجيتها للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة.

يذكر أن شركة شل مصر قد فازت بمنطقتين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر 2019.

ونجحت شركة شل في إنجاز عدد من الانشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والانتاج بالمياه العميقة ومن ضمنها مشروع المرحلة 9ب بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM)، بالإضافة الى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6) والذي تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية، مما يؤكد ثقة شركة شل في مناخ الاستثمار.

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