انتصارات وإخفاقات.. أحداث شهدتها أمريكا في عهد ترامب

أحدثت فترة ولاية ترامب تغيرا جذريا، على المستوى السياسي الشعبي في الشارع الأمريكي، حيث كان لقراراته سواء التي نالت انتصارا سياسيا أو إخفاقا سياسيا، تأثير في كافة المجالات.- استراتيجية السلام من خلال القوة.. أبرز الانتصاراتكانت أبرز الانتصارات للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والتي أشاد بها نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، أن البلاد لم تنجر إلى حرب جديدة خلال فترة ولاية ترامب الوحيدة، وأن هذا أصبح ممكنًا بسبب استراتيجية "السلام من خلال القوة" الأمريكية التي استخدمتها إدارة ترامب السابقة، جاء ذلك في خطاب بنس الأخير قبل تنصيب جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب.- اتفاق سلام مع طالبانوتمكنت إدارة ترامب أيضًا من إبرام اتفاق سلام مع طالبان، ووعدت بسحب القوات الأمريكية بعد فترة معينة يتعين خلالها على الجماعة الامتناع عن الهجمات والدخول في محادثات مع المسؤولين في كابول، كما تم تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق من حوالي 5000 جندي إلى 2500 على مدار عدة جولات من الانسحاب.- أزمة وباء كورونا.. أبرز إخفاقات ترامبلكن في المقابل شهدت فترة ترامب عددًا من الإخفاقات التي ارتكبتها إدارته ربما تكون أزمة وباء كورونا هي الأزمة الأبرز، وذلك بسبب تعامل الرئيس الأمريكي السابق معها بشكل خاطئ وعدم إبلاغه الشعب الأمريكي أيضا بالمعلومات التي يعرفها عن الفيروس.وتصرفاته خلال الأزمة جعلته محل انتقاد العديد، ومنها عدم ارتدائه للكمامات ودعوته الشعب الأمريكي لتناول المنظفات من أجل الشفاء من كورونا، وهو التصريح الذي قاله عنه بعد مدة بإنه كان بدافع السخرية.وكذلك دخل ترامب خلال أزمة بمواجهات كبيرة مع حكام الولايات - خاصة الديمقراطيين - بسبب رغبته في فتح الولايات التي أغلقت ودخلت عزلًا صحيًا بسبب تفشي الفيروس، حتى وصل به الأمر لدعوة الناس للخروج للشوارع وفتحها بأنفسهم، من أجل دوران عجلة الاقتصاد.وربما يستند الديمقراطيون في هجومهم عليه على الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الأيام بعد فتح البلاد مرة أخرى.وأيضا إصابة ترامب وزجته بفيروس كورونا هي واحدة من النقاط التي يرتكز عليها الديمقراطيون بسبب التصريحات المتهاونة له حول الوقاية من الفيروس، التي كان لها أثر كبير، وذلك بعدما قال منافسه بالانتخابات الأمريكية جو بايدن أكثر من مرة إن كان الرئيس قد التزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه لربما أنقذ ذلك آلاف الأشخاص.- تعامل الشرطة بشكل عنيف مع المواطنين السودكما شهد العام الأخير من الولاية الأولى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عددًا من المظاهرات الغاضبة، والتي كان أغلبها ناتجة عن تعامل الشرطة بشكل عنيف مع المواطنين ذوي البشرة السمراء، تلك المظاهرات التي تفجرت بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة الأمريكية خلال إلقاء القبض عليه على الرغم من أنه أبلغ الشرطي الجاثم على رقبته بأنه لا يستطيع التنفس.التظاهرات الغاضبة جعلت عددًا كبيرًا، من بينهم منافس ترامب بالانتخابات جو بايدن، يصف ترامب بأنه أكثر رئيس جعل أمريكا مُنقسمة، ودائما ما كان ترامب يصف تلك المظاهرت بأنها «إرهاب»، وهدد المتظاهرين باستخدام الكلاب الشرسة من أجل السيطرة على أعمال العنف.ومن الأزمات الكبرى التي واجهتها إدارة ترامب وجعلت سهام الانتقادات توجه لها هي قانون الفصل الحدودي والذي أقره من أجل تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد، ووصف القانون بأنه يخالف قوانين الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان، وينص القانون على فصل الأطفال عن ذويهم الذي يحاولون عبور الحدود الأمريكية بصورة غير شرعية، وأدى ذلك لفصل آلاف الأسر عن بعضها مما دفع ترامب لأن يُلغي القانون في 2018.